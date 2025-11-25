Lo que debía ser un momento divertido y simbólico terminó convertido en un auténtico caos. Durante una boda celebrada en el salón Amatrifer, en Coatepec, Estado de México, la tradicional lanzada del ramo desató una pelea entre varias invitadas y terminó con la novia en el piso frente a todos los asistentes.

Todo parecía normal: las invitadas solteras acomodadas detrás, expectantes, móviles en mano y la novia lista para lanzar el ramo. Pero apenas lo soltó, el ambiente se transformó. Cuatro mujeres, vestidas de rosa, verde, lila y amarillo, se abalanzaron con fuerza para atraparlo.

En segundos, lo que debía ser una tradición romántica se convirtió en un mini “coliseo”.

La chica vestida de rosa fue la primera en caer, resbalando hasta quedar tendida en el piso mientras las demás seguían forcejeando. En la grabación viral de TikTok, se ve cómo la invitada de amarillo aparece de repente, mete las manos y le arrebata el ramo a la de lila.

Ese tirón provocó una caída en cadena que arrastró a todas… incluida la novia, que terminó sentada en el suelo, sorprendida y sin tiempo de reaccionar. Los invitados quedaron entre risas nerviosas y expresiones de incredulidad ante el accidentado desenlace.

¿Por qué pasa esto?

El lanzamiento del ramo se asocia con la creencia de que la mujer que lo atrape será la próxima en casarse, lo que convierte este instante en un momento cargado de competencia, emoción y, a veces, demasiadas ganas de ganar.

Consecuencias del “ritual”

Caídas, golpes y empujones no son tan raros.

En algunos casos, como este, hasta la novia termina involucrada sin querer.

Los videos suelen hacerse virales y generan de todo: risas, memes, críticas e indignación.

Este incidente no fue la excepción: el clip circuló rápidamente en redes sociales y desató comentarios divididos entre quienes lo tomaron con humor y quienes cuestionaron la intensidad con la que algunas invitadas se disputan un ramo que, en teoría, simboliza buena suerte… no una pelea.

Video:

