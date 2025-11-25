Noche nostálgica con Hércules: Rodrigo y Fire Steps gustaron, pero no lograron enamorar al jurado

El segundo equipo de la noche en subir al escenario fue el de Rodrigo Giménez y la academia Fire Steps, quienes trajeron al escenario una interpretación llena de nostalgia inspirada en la película Hércules, uno de los clásicos animados más queridos.

Aunque la presentación tuvo buenos momentos, no terminó de conquistar al jurado.

Para la jueza Gabriela Zegarra, el show fue atractivo, pero faltó conectar mejor con el personaje principal y trabajar más en la interpretación grupal.

“La puesta en escena fue buena, pero me habría gustado ver más dulzura en el personaje femenino. Hay detalles por pulir”, comentó.

El juez Rodrigo Massa coincidió en que la presentación pudo dar más.

“Faltó variedad. Podías jugar más con las facetas del personaje. El equipo tuvo momentos brillantes, pero atrévanse a más”, señaló.

Por su parte, Tito Larenti destacó el esfuerzo del equipo, aunque detectó errores que afectaron la solidez del show.

“Están haciendo un buen trabajo, pero debe ser constante. Hubo un momento en el que te costó retomar, y el equipo solo acompañó”, observó.

Finalmente, Elka Meyer hizo hincapié en los fallos de sincronización con la música y la falta de claridad en la propuesta.

“Se perdió varias veces en el lip sync. No estuvo tan sólida. Colocaron un momento de la película, pero no terminó de convencerme”, afirmó.

A pesar de las críticas, el equipo agradeció las devoluciones del jurado y pidió al público su apoyo para seguir creciendo en el escenario.

