El público no la salvó y el jurado decidió: Sisi Eguez es eliminada

Después de una gala intensa donde cuatro equipos se presentaron y dos fueron salvados por votación del público, el destino de los dos equipos restantes quedó en manos del jurado. Entre Erika Valencia y Sisi Eguez, los jueces tuvieron que tomar una decisión difícil que finalmente dejó fuera a Sisi y a la academia Passion Dance.

La definición no fue sencilla. Según explicó la juez Elka Meyer, la votación estuvo dividida y la evaluación consideró cada detalle del show: trabajo en equipo, coordinación, puesta en escena y la capacidad de transmitir un mensaje completo en el escenario.

“Fue una decisión dividida. Como jurado, siempre tenemos que ver atributos y falencias en cada equipo. No solo se trata de la danza, sino del conjunto de todo el show. Esta noche, el equipo que abandona la competencia es el de Sisi Eguez y Passion Dance”, dijo Meyer.

Sisi Eguez y su equipo habían presentado el clásico “Brindo por ti y por mí” de Tormenta, una propuesta cargada de nostalgia que recibió buenas devoluciones en lo técnico y lo emocional. Sin embargo, no fue suficiente para el público, que les dio solo el 48,5% de la votación en su versus contra Cisco Moreno.

La despedida fue emotiva y dejó claro el cariño del público hacia el equipo, que se retira a solo semanas de la gran final.

Este lunes arranca una nueva semana de competencia, cada vez con más presión y menos margen de error rumbo a la esperada gala final.

Mira la programación en Red Uno Play