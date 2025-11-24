Santa Cruz: Joven herida en accidente provocado por policías; familia denuncia abandono

Un accidente de tránsito presuntamente provocado por dos funcionarios policiales en Santa Cruz dejó a una joven gravemente herida, según denunció la familia de la víctima. A pesar de la gravedad del hecho, los familiares aseguran que ningún representante policial se ha apersonado para cubrir los gastos médicos, que ya superan los 15.000 bolivianos, además de los costos hospitalarios del seguro.

La joven, que sufrió heridas severas en el rostro, fue sometida recientemente a una cirugía reconstructiva. “Gracias a Dios, la operación salió bien, pero ella sigue en observación. Estamos esperando cómo evoluciona después de la cirugía”, relató su pareja.

Los familiares cuestionan el proceso ocurrido tras el accidente, señalando que los implicados fueron presentados rápidamente en audiencia. “Como la prueba de alcoholemia salió negativa, no les dieron detención preventiva. Dicen que no es un caso ‘complicado’, pero para nosotros sí lo es. Hasta hoy, nadie se ha hecho responsable”, lamentaron.

Pese a compromisos iniciales, los allegados de la víctima afirman que los policías involucrados no volvieron a presentarse: “Quedaron en venir en la mañana, no vinieron; dijeron que pasarían por la tarde, tampoco llegaron. Seguimos esperando que aparezcan por voluntad propia y busquen una solución”.

El gasto médico continúa elevándose, la familia tuvo que adquirir materiales adicionales para la cirugía facial.

“El monto es altísimo. Solo en materiales ya van alrededor de 15.000 bolivianos. Exigimos que los responsables se hagan cargo de todos los gastos. Hay un responsable claro de este accidente y dos personas inocentes afectadas. La peor parte la llevó mi esposa, que ahora está delicada de salud”.

La familia pidió que el caso no quede impune y que las autoridades actúen con transparencia y celeridad.

