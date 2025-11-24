Terminal de Buses de Cochabamba reporta salidas con total normalidad

Pese a los trabajos en el sector de Sillarcito, las salidas interdepartamentales desde Cochabamba se desarrollan con normalidad esta noche; el flujo de pasajeros es intenso y las restricciones en la carretera al oriente volverán a partir de las 07:00 de mañana.

En la Terminal de Buses de Cochabamba registra una intensa afluencia de pasajeros que se trasladan tanto al oriente como al occidente del país. Las salidas se desarrollan con total normalidad, pese a las restricciones temporales que se aplicaron durante el fin de semana por trabajos ejecutados por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) en el sector de Sillarcito.

Según información oficial, la restricción en la carretera nueva hacia el oriente estuvo vigente solo hasta las 17:00 de este domingo, permitiendo que desde esa hora las empresas de transporte operen sin contratiempos. Sin embargo, se anunció que los trabajos de reconstrucción se reanudarán mañana a partir de las 07:00, por lo que se prevén nuevamente limitaciones en la circulación vehicular.

En un recorrido realizado esta noche, se evidenció gran movimiento en los andenes. Familias, estudiantes, delegaciones y viajeros frecuentes aguardan sus salidas de manera ordenada. Entre ellos, conversamos con una delegación de maestros que participó en un encuentro nacional de comunidades de aprendizaje de las Escuelas Populares Don Bosco.

Mientras unos retornan a sus ciudades de origen, otros arriban para cerrar el fin de semana en Cochabamba, en una jornada marcada por el flujo constante de pasajeros y la tranquilidad en las operaciones de transporte interdepartamental.

Esta es la actualización desde la Terminal de Buses de Cochabamba, con información relevante para quienes planean viajar en las próximas horas.

