Apolo vuelve a quedar aislado, con carreteras colapsadas y lluvia imparable

El municipio de Apolo, en el norte paceño, enfrenta nuevamente una emergencia que lo deja prácticamente aislado del resto del departamento. Las persistentes lluvias que cayeron durante el fin de semana castigaron con fuerza la región, provocando deslizamientos, acumulación de barro y cortes de vía que mantienen colapsada la única carretera de acceso.

Las imágenes registradas por los propios viajeros muestran caminos totalmente intransitables, buses detenidos por días y pasajeros obligados a descender para abrirse paso entre el lodo utilizando sogas, palas y cualquier herramienta disponible.

“Las personas están tardando dos o tres días en llegar hasta Apolo o para regresar a la sede de Gobierno”, denunció una vecina que quedó varada en el trayecto.

La situación golpea además el abastecimiento del municipio. El propio alcalde ya había advertido días atrás que los camiones de alto tonelaje quedan atrapados a medio camino, muchos de ellos cargados con productos perecederos que terminan “arruinándose” antes de llegar a destino. La consecuencia inmediata es el riesgo de desabastecimiento de alimentos e insumos esenciales para la población apoleña.

El asambleísta de Apolo, Fernando Céspedes, quien volvió a solicitar la intervención urgente de las autoridades nacionales. “Pedimos al nuevo Gobierno que intervenga de inmediato el tramo Charazani–Apolo. Los vehículos están parados, la lluvia persiste y la vía es intransitable. Necesitamos presencia del ABC”, afirmó.

Céspedes recordó además que se aproxima la fiesta patronal del 8 de diciembre, fecha en la que cientos de apoleños retornan a su tierra. Sin embargo, hoy el panorama es incierto.

“Todos queremos volver para el aniversario, pero así es imposible. Seguimos luchando por la transitabilidad de la vía”, insistió.

Mientras tanto, en la carretera continúan las filas de vehículos atrapados por el lodo y los derrumbes. La población teme que, si las lluvias no cesan y no se ejecuta una intervención inmediata, el aislamiento de Apolo pueda prolongarse aún más, profundizando una crisis que cada año vuelve, pero que esta vez amenaza con volverse insostenible.

