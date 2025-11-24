¡Colorido y tradición en el Cambódromo! Así se vivió la Entrada Universitaria 2025

Santa Cruz volvió a latir al ritmo de sus tradiciones este fin de semana, cuando el Cambódromo se llenó de música, color y una contagiosa energía juvenil durante la Entrada Folclórica Universitaria 2025. Más de 75 ballets y alrededor de 3.000 bailarines recorrieron la senda entre el séptimo y el cuarto anillo, transformando la avenida en un verdadero río de cultura viva.

Desde temprano, estudiantes, familias y curiosos se dieron cita para acompañar esta ya tradicional demostración de folclore que organiza la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm). Los trajes brillaban bajo el sol cruceño, lentejuelas, bordados, plumas y sombreros se movían al compás de tinkus, caporales, chacareras, taquiraris y un sinfín de ritmos que hicieron vibrar a la multitud.

“Mucha cultura, mucha tradición, mucho baile”, se escuchaba entre los asistentes, y no era para menos. Cada fraternidad dio su máximo esfuerzo, mostrando no solo coordinación y destreza, sino también orgullo por sus raíces. Los bailarines derrochaban energía en cada paso, conscientes de que, además del público, un exigente jurado evaluaba cada detalle. Las reglas, aseguraban muchos, estaban “tremendas”, con puntuaciones reñidas y competidores que superaron el nivel del año anterior.

La expectativa crecía hacia la noche, cuando se anunciaron premios muy importantes para las mejores delegaciones. La competencia estuvo más ajustada que nunca, con grupos que se esmeraron por presentar coreografías impecables y vestuarios que arrancaron aplausos espontáneos.

Pero, más allá del concurso, el espíritu de la jornada fue de celebración, un encuentro donde la juventud mostró que las tradiciones pueden renovarse sin perder su esencia, y donde los espectadores disfrutaron de un espectáculo que ya forma parte del calendario cultural cruceño.

