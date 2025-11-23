TEMAS DE HOY:
Comunidad

Fallece una de las víctimas del accidente en la G-77 y otra pierde la pierna

El accidente ocurrido el sábado en la carretera G-77 dejó cuatro heridos; uno murió y otro sufrió la amputación de una pierna.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

23/11/2025 13:46

Santa Cruz, Bolivia

En las últimas horas se confirmó la muerte de uno de los motociclistas que resultó gravemente herido en un accidente ocurrido ayer sábado 22 de noviembre en la carretera G-77, donde se produjo un choque frontal entre dos motos

El siniestro dejó cuatro personas heridas, y Freddy Carballo falleció a las 3:00 AM de este domingo en el hospital de Warnes.

Su cuerpo se encuentra en la morgue mientras la familia espera la autopsia de ley, tras lo cual será trasladado al municipio de Muyupampa para recibir el último adiós.

Otra de las víctimas sufrió la amputación de una pierna y continúa internada en terapia intensiva. La familia pide justicia y exige que se investiguen las circunstancias del accidente.

 

