¿Cuáles serán los signos con mayor suerte en diciembre? Esto dice el horóscopo

Un mes marcado por ajustes, claridad y movimiento astral que define el cierre del 2025 y prepara el terreno para el 2026.
23/11/2025 12:37
Escuchar esta nota
El último mes de 2025 llega con una intensidad astral poco habitual. Diciembre se presenta como el mes donde cada signo enfrenta un balance entre lo vivido y lo que aún queda por resolver, preparando el terreno para un 2026 que promete ser expansivo y transformador.
Mientras algunos signos avanzan con impulso y oportunidades claras, otros deberán transitar un camino más introspectivo y cuidadoso. Así será, según la astrología, el clima energético del mes.
Los signos más beneficiados de diciembre 2025
♐ SAGITARIO: El mes llega con energía expansiva y puertas que finalmente se abren. Acuerdos, oportunidades y señales claras marcan el camino hacia un 2026 prometedor.
♈ ARIES: Diciembre funciona como un renacimiento. Volvés a tomar impulso, cerrás capítulos pendientes y tomás decisiones que te reposicionan.
♌ LEO: La energía del mes te eleva a un plano de brillo y validación. Proyectos y relaciones se alinean, devolviendo confianza y resultados tangibles.
Signos con buenas oportunidades… siempre que mantengan el foco
♊ GÉMINIS: La comunicación será su herramienta clave. Podrá resolver pendientes del año si evita malentendidos.
♍ VIRGO: El cierre de ciclos se vuelve protagonista. Los trámites y la organización rinden frutos concretos.
♎ LIBRA: Vuelve la armonía emocional. Sin presiones, las decisiones fluyen de manera natural.
♒ ACUARIO: La creatividad y los contactos marcan el ritmo. Si logra estructurar sus ideas, el mes será muy productivo.
Signos que deberán ser cautos en diciembre 2025
♋ CÁNCER: Las emociones estarán más intensas de lo habitual. Requiere calma y autocuidado.
♑ CAPRICORNIO: A pesar del inicio de su ciclo solar, diciembre trae exigencias. Es tiempo de ordenar la estructura de vida antes de avanzar.
♓ PISCIS: La sensibilidad aumenta y el entorno puede resultar demandante. Necesita proteger su energía.
♉ TAURO: Posibles tensiones en temas de estabilidad y recursos. La paciencia será clave.
♏ ESCORPIO: Se activan cierres necesarios y procesos profundos de limpieza.
Mira la programación en Red Uno Play
16:00
18:00
19:00
19:55
21:00
22:30
16:00
18:00
19:00
19:55
21:00
22:30