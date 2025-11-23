TEMAS DE HOY:
Feminicidio en La Paz Hombre muere electrocutado estudiante atropellada

24ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

¿Cuáles serán los signos con mayor suerte en diciembre? Esto dice el horóscopo

Un mes marcado por ajustes, claridad y movimiento astral que define el cierre del 2025 y prepara el terreno para el 2026.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

23/11/2025 12:37

Mundo

Escuchar esta nota

El último mes de 2025 llega con una intensidad astral poco habitual. Diciembre se presenta como el mes donde cada signo enfrenta un balance entre lo vivido y lo que aún queda por resolver, preparando el terreno para un 2026 que promete ser expansivo y transformador.

Mientras algunos signos avanzan con impulso y oportunidades claras, otros deberán transitar un camino más introspectivo y cuidadoso. Así será, según la astrología, el clima energético del mes.

Los signos más beneficiados de diciembre 2025

♐ SAGITARIO: El mes llega con energía expansiva y puertas que finalmente se abren. Acuerdos, oportunidades y señales claras marcan el camino hacia un 2026 prometedor.

♈ ARIES: Diciembre funciona como un renacimiento. Volvés a tomar impulso, cerrás capítulos pendientes y tomás decisiones que te reposicionan.

♌ LEO: La energía del mes te eleva a un plano de brillo y validación. Proyectos y relaciones se alinean, devolviendo confianza y resultados tangibles.

Signos con buenas oportunidades… siempre que mantengan el foco

♊ GÉMINIS: La comunicación será su herramienta clave. Podrá resolver pendientes del año si evita malentendidos.

♍ VIRGO: El cierre de ciclos se vuelve protagonista. Los trámites y la organización rinden frutos concretos.

♎ LIBRA: Vuelve la armonía emocional. Sin presiones, las decisiones fluyen de manera natural.

♒ ACUARIO: La creatividad y los contactos marcan el ritmo. Si logra estructurar sus ideas, el mes será muy productivo.

Signos que deberán ser cautos en diciembre 2025

♋ CÁNCER: Las emociones estarán más intensas de lo habitual. Requiere calma y autocuidado.

♑ CAPRICORNIO: A pesar del inicio de su ciclo solar, diciembre trae exigencias. Es tiempo de ordenar la estructura de vida antes de avanzar.

♓ PISCIS: La sensibilidad aumenta y el entorno puede resultar demandante. Necesita proteger su energía.

♉ TAURO: Posibles tensiones en temas de estabilidad y recursos. La paciencia será clave.

♏ ESCORPIO: Se activan cierres necesarios y procesos profundos de limpieza.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

22:30

Super deportivo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

22:30

Super deportivo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD