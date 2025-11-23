¡Todo un éxito! Se realizó el Gran Remate de Búfalos en Santa Cruz

En una jornada destacada para la ganadería regional, se realizó el Gran Remate Oro Negro de Búfalos, donde se ofertaron más de 400 ejemplares de las razas Murrah y Mediterránea. Este evento, que se realiza dos veces al año en Santa Cruz, reunió tanto hembras como machos, tomando en cuenta la producción lechera de cada animal.

Luis César Quiles, presidente de la Asociación de Criadores de Búfalos, explicó que los animales rematados rondan los 9 a 8 meses de edad y alcanzan un peso aproximado de 300 kilos.

“Los bufaleros hacen un gran esfuerzo por separarse de su hato de hembras, puesto que, como bien lo dice el remate, es oro negro”, indicó Quiles.

Durante la jornada, los productores también presentaron demostraciones de lácteos. Según Quiles, “hoy por hoy estamos entre 3.5, 4, 5 litros de leche por búfala. Si mejoramos la calidad de su alimentación, podemos alcanzar hasta 7 u 8 litros diarios”.

El presidente de la Asociación destacó además que los búfalos “se comportan muy bien en cualquier parte de la ganadería y ofrecen rendimientos sobresalientes, lo que garantiza rentabilidad y ganancias a los criadores”.

El remate reafirma la importancia de esta especie en la región y la creciente profesionalización de la actividad bufalera en Santa Cruz, consolidándose como un evento clave para el sector ganadero local.

