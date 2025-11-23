Querían liberar a un detenido: Encapuchados atacan comisaría en Patacamaya

Un hecho violento se registró en la localidad de Patacamaya, en La Paz, donde sujetos encapuchados intentaron ingresar por la fuerza a la jefatura policial de la zona con el objetivo de liberar a un detenido.

Según reportes de la Policía, varios individuos, algunos con pasamontañas y otros con parte del rostro cubierto, atacaron la infraestructura de la casa policial.

Los uniformados presentes intentaron repeler la agresión, utilizando incluso agentes químicos, sin éxito ante la violencia del grupo. Durante el ataque, los agresores rompieron vidrios y lanzaron piedras mientras intentaban ingresar reiteradamente.

El comandante de la Patrulla Rural y Fronteriza, Coronel Javier Salgueiro, informó que el objetivo del ataque era liberar a un hombre que había sido arrestado más temprano por estar en compañía de una menor de edad dentro de un motorizado.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado detalles sobre el paradero de los atacantes ni sobre posibles detenciones tras el incidente.

Mira la programación en Red Uno Play