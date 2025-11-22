Reportan violento ataque a la Jefatura Policial de Patacamaya

La noche de este viernes, se reportó un violento ataque en el Comando Regional de la Policía en Patacamaya, La Paz. En el video se puede apreciar a un grupo de encapuchados lanzando piedras y objetos contundentes.

De manera preliminar, se conoce que el hecho ocurrió cerca de la medianoche, cuando los atacantes irrumpieron en las oficinas policiales y provocaron daños materiales, además de dejar al menos seis efectivos heridos.

Los agresores, que llevaban el rostro cubierto con barbijos y pasamontañas, rompieron vidrios, muebles y puertas. Según versiones extraoficiales, el objetivo habría sido liberar a un hombre que fue arrestado horas antes del ataque.

En las próximas horas, se espera un informe oficial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

Video:

