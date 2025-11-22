Reportan violento ataque a la Jefatura Policial de Patacamaya

Un grupo de desconocidos lanzó piedras y destruyó ambientes del comando policial. Extraoficialmente se presume que intentaron liberar a un detenido.
22/11/2025 15:56
La noche de este viernes, se reportó un violento ataque en el Comando Regional de la Policía en Patacamaya, La Paz. En el video se puede apreciar a un grupo de encapuchados lanzando piedras y objetos contundentes.
De manera preliminar, se conoce que el hecho ocurrió cerca de la medianoche, cuando los atacantes irrumpieron en las oficinas policiales y provocaron daños materiales, además de dejar al menos seis efectivos heridos.
Los agresores, que llevaban el rostro cubierto con barbijos y pasamontañas, rompieron vidrios, muebles y puertas. Según versiones extraoficiales, el objetivo habría sido liberar a un hombre que fue arrestado horas antes del ataque.
En las próximas horas, se espera un informe oficial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
Video:
