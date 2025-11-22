TEMAS DE HOY:
recuperó su celular Asesinato Adolescente muere ahogado

24ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Así robó: cámaras muestran a hombre armado asaltando a pareja en Santa Cruz

Los vecinos denunciaron que los atracos en la zona son frecuentes y pidieron a las autoridades policiales mayor seguridad.  

Naira Menacho

21/11/2025 20:04

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Una pareja fue asaltada mientras conversaba en la calle, en inmediaciones del tercer anillo del barrio Guaracal, en Santa Cruz de la Sierra.

Según muestran las cámaras de seguridad, ambos estaban sentados en la acera de su domicilio cuando un hombre, que llegó en motocicleta y con casco, los abordó con un arma de fuego para quitarles sus pertenencias.

El atraco duró pocos segundos. Tras el robo, el delincuente subió a su motocicleta y se dio a la fuga con total tranquilidad.

Vecinos piden mayor seguridad

Habitantes del barrio denunciaron que los atracos son frecuentes en la zona y exigieron a la Policía mayor presencia y patrullaje preventivo.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD