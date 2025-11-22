Una pareja fue asaltada mientras conversaba en la calle, en inmediaciones del tercer anillo del barrio Guaracal, en Santa Cruz de la Sierra.

Según muestran las cámaras de seguridad, ambos estaban sentados en la acera de su domicilio cuando un hombre, que llegó en motocicleta y con casco, los abordó con un arma de fuego para quitarles sus pertenencias.

El atraco duró pocos segundos. Tras el robo, el delincuente subió a su motocicleta y se dio a la fuga con total tranquilidad.

Vecinos piden mayor seguridad

Habitantes del barrio denunciaron que los atracos son frecuentes en la zona y exigieron a la Policía mayor presencia y patrullaje preventivo.

