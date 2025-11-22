El agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido popularmente como El Señor del Clima, informó que este sábado 22 de noviembre Santa Cruz presentará un clima estable, con un sur leve, temperaturas entre 21°C y 29°C y ráfagas de viento del sur superiores a los 50 km/h. El cielo estará parcialmente cubierto, pero no se registrarán lluvias en la capital cruceña.

Para el domingo 23 de noviembre, las condiciones serán similares: una temperatura mínima de 22°C y máxima de 30°C, cielos parcialmente nublados y vientos moderados.

Valles cruceños

Según Alpire, los Valles tendrán este fin de semana una marcada amplitud térmica, con una mínima de 8°C y una máxima de 27°C. Aunque el cielo variará entre nublado y parcialmente cubierto, no se prevén lluvias ni el sábado ni el domingo.

Cordillera

En la región de Cordillera —incluyendo Charagua y Cabezas— se anuncian vientos superiores a 60 km/h, acompañados de precipitaciones moderadas a fuertes.

Para este fin de semana, el clima será más estable, con temperaturas que irán de 16°C a 31°C, sin lluvias previstas para sábado y domingo.

Chiquitania

La Chiquitania será la única región donde las lluvias continuarán durante todo el fin de semana.

Se esperan precipitaciones moderadas a fuertes, con temperaturas entre 21°C y 34°C.

Los vientos podrían superar los 50 km/h, especialmente en provincias como Chiquitos y Ñuflo de Chávez.

Mira la programación en Red Uno Play