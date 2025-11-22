Continúa la búsqueda de la joven desaparecida en la comunidad Achira

La búsqueda de la joven Verónica Eves, de 21 años, quien continúa desaparecida desde el pasado lunes tras las inundaciones que se registraron en la zona de Samaipata, sigue siendo intensa a pesar de las difíciles condiciones que se registran.

José Noza, esposo de Verónica, explicó cómo se desarrolló el rastrillaje realizado durante la jornada.

“Hemos hecho ese rastrillaje desde Cuevas, empezando desde el Playón, y luego nos trasladamos hacia Bermejo. La lluvia nos obligó a detener la búsqueda por precaución, especialmente cerca del río”, relató.

El esposo de la joven relató que se encontraba junto a su esposa al momento del accidente, y aunque estaban despiertos y alertas, jamás imaginaron que ocurriría un hecho de esta magnitud.

“Sabíamos que iba a llover fuerte, pero nunca pensamos que llegaría tanta tormenta, tanta mazamorra. Fuimos los más afectados, y ahora me encuentro más afectado que nunca al no encontrar a mi esposa”, expresó.

A pesar de la situación, José Noza mantiene la esperanza. “Es lo único que me queda: esperanza para seguir en la búsqueda y para poder darle a mi esposa su santa sepultura como debe ser”, aseguró.

Las autoridades y grupos de búsqueda continúan con las tareas en la zona, y hasta el momento no se ha reportado ningún hallazgo. La comunidad sigue atenta y colaborando en la búsqueda de Verónica Eve.

