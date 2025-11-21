Eliu, el joven agredido en El Alto, recibe apoyo y permiso para vender su refresco

Dos días después de haber sido agredido por un grupo de comerciantes en la calle 2 de la Ceja (El Alto), el joven emprendedor Eliu Rodrigo Vilca Dávila volvió a ponerse de pie. Pero esta vez no lo hizo solo, lo acompañó el apoyo de toda una ciudad indignada por el abuso que sufrió, y el respaldo institucional de la Alcaldía de El Alto.

Rodrigo, conocido entre vecinos por vender refresco hervido, fue atacado la noche del miércoles simplemente por intentar trabajar. Las imágenes de la agresión circularon en redes sociales, generando un profundo repudio y poniendo en evidencia la vulnerabilidad que enfrentan muchos jóvenes emprendedores que buscan ganarse la vida de manera honesta.

Este viernes, la historia tomó un giro más esperanzador. La Alcaldía alteña entregó a Rodrigo un “Memorándum de Asentamiento Provisional con Pago de Patente”, documento que le permite trabajar de manera regularizada y sin temor.

Además, la institución le otorgó un plan semilla con insumos básicos —ollas, fideos, azúcar y canela— para fortalecer su emprendimiento y garantizar que pueda continuar con la venta de refrescos hervidos, su principal sustento.

Eliu Rodrigo agredido por comerciantes, hoy recibe apoyo para su emprendimiento (Video). Foto: APG

Visiblemente emocionado, Rodrigo agradeció el apoyo recibido y aseguró que, pese al temor inicial, seguirá adelante. “Solo quiero trabajar y salir adelante, no hacer daño a nadie”, expresó. Mientras las autoridades anunciaron que investigarán los hechos para identificar a los agresores.

