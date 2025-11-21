Mini reporteros del Colegio Edén “transmiten en vivo” inspirados en la Red Uno

El entusiasmo y la creatividad se apoderaron de la Unidad Educativa Edén, ubicada en la Villa Primero de Mayo, donde los estudiantes se vistieron con los colores característicos de la Red Uno de Bolivia para rendir un emotivo homenaje durante la feria tecnológica del colegio.

Los niños se transformaron en “mini periodistas”, recreando el trabajo del canal naranja con cámaras, micrófonos y escenografía elaborados completamente a mano.

“La profesora nos dio el tema que debemos exponer y nosotros decidimos que sea Red Uno, porque es el mejor canal del país”, contó emocionada una de las estudiantes. Orgullosa mostró las cámaras construidas con cartón, goma eva y pintura, al igual que los micrófonos cuyas letras elaboraron manualmente. Una auténtica muestra de ingenio infantil.

Para los docentes, este proyecto va mucho más allá de un homenaje.

“Como colegio estamos cumpliendo nuestro rol académico. La feria tecnológica se organizó por áreas y en lenguaje escogieron la prensa. Ellos eligieron la Red Uno”, explicó Shirkey Cotjiri, maestra del centro educativo. Agregó que el objetivo principal es que los estudiantes fortalezcan la expresión oral y pierdan el miedo a comunicarse frente al público.

“Queremos que ellos socialicen, que se abran ante la sociedad y descubran la importancia de la comunicación. Que aprendan a expresarse de manera adecuada”, destacó Cotjiri.

La experiencia resultó tan enriquecedora como divertida. “Fue buena, hicimos trabajo en equipo, muy buena”, relató una estudiante antes de simular una entrevista, preguntando a su compañera: “¿Cuál es tu materia favorita?” A lo que la niña respondió con soltura: “Matemáticas, por la división de dos cifras y por la fracción.”

Como verdaderos reporteros, los pequeños también consultaron sobre gustos televisivos. Entre risas y emoción mencionaron a sus programas favoritos: “Dueño de la Tarde”, “Notivisión” y a presentadores como Daniel Dueñas y Stephany Sánchez, demostrando su afinidad por el canal.

“Estamos transmitiendo en vivo para la Red Uno desde la Feria Tecnológica”, concluyó una de las miniperiodistas, simulando un pase en vivo mientras sostenía orgullosa su micrófono artesanal.

