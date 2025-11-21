Baja el precio de las verduras en La Paz; las caseritas pueden comprar desde Bs 1

El precio de las verduras bajó en los diferentes mercados paceños. Los comerciantes aseguran que hay productos desde Bs 1; no obstante, advierten que la libra de tomate subió a Bs 6.

En un recorrido realizado en el mercado Rodríguez, señalan que en general el precio de las verduras bajó: el pepino se comercializa desde Bs 1, e incluso se pueden dar hasta seis unidades en Bs 5.

La cuartilla de haba a Bs 10 y la libra a Bs 1.50, mientras que la libra de vainita se encuentra en Bs 4 y la cabeza de lechuga se puede encontrar desde Bs 1.

Para todos aquellos a los que les guste saborear un rico ají, el montón de locoto cuesta desde Bs 5.

De todos los productos, el tomate es el que mostró una suba de precio, llegando a costar Bs 6 la libra.

Los comerciantes del mercado Rodríguez destacaron que todas las verduras que se comercializan en el lugar son directas del productor al consumidor.

