Esto dijo el sujeto que apuñaló y mató a un adolescente que le quitó su polera: Conozca su declaración

El Ministerio Público informó este viernes que el caso del adolescente de 15 años que fue asesinado a puñaladas tras una disputa por una polera de un equipo de fútbol cruceño se encuentra totalmente esclarecido, luego de que el principal acusado fuera aprehendido y admitiera haber cometido el crimen.

El joven será puesto ante un juez en las próximas horas y fue imputado por el delito de homicidio, cuya pena alcanza los 20 años de cárcel.

La fiscal asignada, Rosemary Barrientos, explicó en contacto con El Mañanero que, tras varios operativos desplegados desde la madrugada del miércoles, la Policía logró ubicar y aprehender al presunto autor. “El día de ayer se realizó la búsqueda correspondiente y, a raíz de varios operativos, fue aprendido el autor del homicidio”, señaló.

Barrientos confirmó que el acusado ya prestó su declaración en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Allí, el joven confesó los hechos con precisión.

“Él admitió la comisión del hecho indicando que dos personas lo abordaron para quitarle su polera de un equipo de fútbol local. Por rabia, venganza e impotencia —según declaró— tomó un cuchillo con el que estaba comiendo y persiguió a los jóvenes, alcanzando a la víctima a quien lesionó mortalmente”, detalló la fiscal.

El acusado insistió en que fue víctima de robo y que actuó en defensa propia, argumento que fue descartado por la Fiscalía. “No existe proporcionalidad alguna. Eso se le explicó”, afirmó Barrientos.

La fiscal también aclaró que no existen cómplices ni otros sospechosos involucrados. “El autor es único. Reconoció el hecho, está aprehendido y será conducido ante el juez. El caso está esclarecido”, remarcó.

La audiencia cautelar se realizará en el transcurso de esta jornada. Solo queda pendiente —dijo la fiscal— la búsqueda del arma homicida y la reconstrucción de los hechos. “Por lo demás, está concluido el caso”, añadió.

El dolor de la familia

El padre del adolescente fallecido relató, entre lágrimas, cómo su hijo fue acorralado. “Lo corretearon, lo alcanzaron a una cuadra y lo acuchillaron ahí”, denunció. Exigió justicia por la muerte de su hijo menor. “Quiero que pague por lo que ha hecho con mi hijo”, clamó.

Barrientos lamentó que hechos violentos vinculados a rivalidades entre barras bravas se repitan. “Es la tercera vez que conozco casos así. Jóvenes que destruyen su vida, su futuro y el de sus familias por algo tan fútil como una rivalidad”, reflexionó.

Se espera que en las próximas horas el juez determine la situación legal del acusado.

