“A un paso de la parodia”: Génesis sorprende como Camilo Sesto, pero recibe observaciones del jurado

El segundo equipo en subir al escenario para cerrar el duelo de la noche fue el de Génesis junto a la academia Factory. Su reto: revivir a Camilo Sesto con el tema “Perdóname”, éxito que marcó época desde 1997. Y sí, lograron impresionar… aunque no sin recibir algunas observaciones clave.

La puesta en escena destacó por su dramatismo, técnica y una academia que brilló con fuerza. Sin embargo, el jurado coincidió en que las expresiones del protagonista rozaron por momentos la exageración.

Para Tito Larenti, la presentación estuvo “a punto de convertirse en parodia” debido a algunos movimientos demasiado marcados.

“Por momentos había más Juan Gabriel que Camilo Sesto. Ojo con la exageración. El lip sync estuvo bien. La academia mostró nivel, aunque con pequeños momentos de descoordinación”, comentó.

Rodrigo Massa elogió el trabajo de Factory y reconoció que Génesis logró captar la esencia del personaje.

“Factory tiene lo que muchas academias no: presencia y estrella. Génesis, identificaste muy bien al personaje, pero hay que medir la actuación. Tiene que ser un poquito menos actuado”, señaló.

Gabriela Zegarra coincidió en que parte de la coreografía se sintió sobreactuada, aunque destacó que en la segunda mitad sí apareció el verdadero Camilo Sesto.

“Los chicos siempre traen buenas propuestas, me encantó cómo formaron parte del coro. Esos detalles marcan la diferencia”, dijo.

Finalmente, Elka Meyer valoró la propuesta general del equipo, destacando el buen criterio al elegir los pasos y el manejo escénico.

“Eligen pasos acordes a la canción. Aunque no todos tienen la misma corporalidad, son detalles mínimos. En general fue un muy buen trabajo”, afirmó.

Génesis agradeció las devoluciones y aseguró que trabajó intensamente para no caer en la parodia, destacando el esfuerzo del equipo durante la preparación.

