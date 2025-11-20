Presidente explica decisión sobre cambio en el Ministerio de Justicia y ratifica plena confianza en la nueva autoridad

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, se refirió este jueves al cambio en el Ministerio de Justicia tras la salida de Freddy Vidovic y la designación de Jorge Franz García Pinto como nueva autoridad de la cartera. Paz afirmó que la decisión fue tomada "de manera inmediata" para resguardar la institucionalidad y la credibilidad del Estado.

“Es la justicia la que tiene que develar en qué situación se encuentra el exministro de Justicia”, señaló el mandatario, al explicar que la información conocida en las últimas horas obligó a actuar con celeridad.

“Tuve que tomar una decisión pronta y rápida porque corría peligro la fe del Estado. El vicepresidente proponente, el presidente que asume y un gabinete que firma tomamos una decisión rápida y firme. Agradecemos por sus servicios, deseamos que aclare su situación y hemos tenido que tomar decisiones rápidas”, afirmó Paz en conferencia de prensa.

El mandatario destacó que el nuevo ministro, Jorge García, cuenta con su respaldo pleno y asumirá la responsabilidad de encarar una nueva etapa en el Ministerio de Justicia.

“El nuevo ministro es Jorge García, que tiene toda la confianza; un buen profesional que llevará de aquí en más el reordenamiento de esa cartera, donde tomaremos decisiones a futuro”, sostuvo.

