Cámara de Diputados crea Comisión Especial para seguimiento a desastres en Santa Cruz

En su 4ª Sesión Ordinaria, la Cámara de Diputados aprobó la conformación de una Comisión Especial encargada de realizar el seguimiento a las acciones de atención, respuesta y recuperación frente a los desastres registrados en el departamento de Santa Cruz. Esta instancia legislativa tendrá la responsabilidad de evaluar el desempeño de las instituciones competentes y promover medidas que fortalezcan la protección de la población afectada.

La nueva comisión estará integrada por los legisladores Alexandra Boero Gareca (Libre), Andrés Lombardo Medina Sotomayor (Unidad), Gabriel Ángel Justiniano Castro (PDC), María Esther Góngora Miranda (APB Súmate), Rolando Santos Pacheco Chávez (AP), Eliseo Antezana Núñez (BIA YUQUI) e Hinosencio Carbajal Miranda (MAS-IPSP).

La comisión deberá fiscalizar las labores de mitigación, asistencia humanitaria y rehabilitación en las zonas más afectadas, con el objetivo de garantizar una atención oportuna y eficiente a los damnificados. Asimismo, la comisión impulsará acciones legislativas y de coordinación interinstitucional que permitan acelerar los procesos de recuperación y reforzar la respuesta ante emergencias futuras.

