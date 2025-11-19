Comité modifica ley de subnacionales para no restringir a partidos por falta de personería

El diputado Santiago Ticona, miembro del Comité de Democracia y Sistema Electoral, informó este miércoles que dicha instancia aprobó una modificación a la Ley de Elecciones Subnacionales, para que no se tome en cuenta las restricciones de participación de organizaciones políticas que aún no concluyeron su trámite de personería jurídica.

“Será tal como se ha realizado en las anteriores elecciones subnacionales; hay jurisprudencia. Hemos aprobado por mayoría y esperemos que se replique en la Comisión de Constitución”, declaró Ticona tras la sesión.

La modificación aprobada busca garantizar que no existan límites para las organizaciones en proceso de reconocimiento legal, permitiendo que puedan participar en los comicios subnacionales pese a no haber concluido formalmente su trámite ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Tras la determinación del comité, la Comisión de Constitución deberá ahora aprobar o rechazar las modificaciones y, posteriormente, emitir un informe que será remitido al pleno de la Cámara de Diputados para su tratamiento.

Si la Cámara Baja aprueba los cambios, el proyecto de ley deberá volver al Senado para su revisión final, dado que el texto ya había sido previamente sancionado por esa instancia legislativa.

El debate se centra en el parágrafo 3 del numeral tercero del artículo 13 de la Ley 1096, que establece que los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas deben culminar su proceso de constitución y reconocimiento al menos 90 días antes de la convocatoria a las elecciones subnacionales.

Con ese plazo ya cumplido, varias organizaciones quedarían impedidas de participar en los próximos comicios, lo que generó tensiones políticas y presiones para modificar la normativa a fin de permitir su habilitación.

Mira la programación en Red Uno Play