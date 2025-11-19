Arias advierte a la Asamblea que ningún alcalde puede quedarse más allá del 3 de mayo

El alcalde de La Paz, Iván Arias, expresó este miércoles su profunda preocupación por el retraso en la aprobación de la Ley de Elecciones Subnacionales, calificando como “un muy mal estreno” el desempeño de la nueva Asamblea Legislativa y advirtiendo que los atrasos podrían poner en riesgo el calendario electoral.

“Lo que a mí me preocupa es lo que está pasando en el Parlamento. Muy rápidamente se está deteriorando. Una ley tan necesaria está siendo aprobada muy lentamente”, afirmó Arias.

El alcalde recordó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) fijó plazos claros para la aprobación de la norma, los cuales deben cumplirse sin dilación. Por ello, demandó a los legisladores actuar con responsabilidad política y acelerar el tratamiento de la ley.

“Apuren, señores de la Asamblea y aprueben la ley”, enfatizó Arias, al tiempo que reiteró que el fin de mandato es inamovible:

“Nosotros, el 3 de mayo, gobernadores, alcaldes, concejales y asambleístas acabamos nuestro mandato. Sea que continúes o te vayas, tienes que entregar la llave a la próxima autoridad el 3 de mayo, y eso es inevitable”.

El alcalde rechazó de manera tajante cualquier posibilidad de prórroga de mandato, señalando que sería incoherente aceptar lo que se ha criticado anteriormente.

Arias también lamentó que la nueva Asamblea, que asumió con promesas de renovación, haya repetido los mismos escándalos y confrontaciones que criticó en gestiones anteriores.

“No ha pasado una semana y mire usted el bochorno. Para una cosa tan elemental como el tema de la subnacional. No es que el mundo se vaya a caer, pero están primando intereses particulares sobre el bien común. Es una pena”, señaló.

El alcalde insistió en que, además de fijar la fecha electoral, la Asamblea debe avanzar en la designación de vocales departamentales, fundamentales para la correcta organización de elecciones nacionales, departamentales y municipales.

Finalmente, Arias concluyó confiando en que el Legislativo “entre en cordura” y apruebe la ley de manera inmediata, evitando que el país caiga en un vacío institucional que comprometa los procesos democráticos.

