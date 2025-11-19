Ministerio de Economía ordena auditoría a deuda de más de Bs 7.000 millones no registrada en gestión de Arce

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Gabriel Espinoza, anunció este martes el inicio de una auditoría integral para esclarecer la existencia de más de Bs 7.000 millones en deudas no registradas durante el gobierno del expresidente Luis Arce, con el objetivo de identificar y procesar a los responsables.

Se trata de uno de los primeros hallazgos dentro del Ministerio de Economía en los menos de 10 días de gestión del presidente Rodrigo Paz. Según Espinoza, la cifra podría incluso incrementarse a medida que avancen las investigaciones.

“En ocho días encontramos 7.000 millones de bolivianos en cuentas por pagar que no estaban registradas en ningún lado. Dennos un par de días más y quizá encontremos todavía más”, señaló la autoridad en conferencia de prensa.

El ministro explicó que este caso revela irregularidades graves en el manejo de las finanzas del Estado en los últimos años, subrayando que la omisión del registro de deudas constituye una vulneración normativa.

“Cuando tú, como el dueño del Estado, decidías no anotar deudas estabas incumpliendo una norma. Obviamente nosotros tenemos que seguir el conducto regular, que significa un proceso de auditoría, evaluar cuáles han sido las personas o los implicados en aprobar estas compras, estos gastos y demás”, indicó.

La auditoría busca determinar por qué no se registraron estas obligaciones, qué procedimientos se siguieron y quiénes participaron en su aprobación. Espinoza aclaró que este trabajo no será inmediato, pues debe desarrollarse con rigor técnico y jurídico.

“Requiere ir poco a poco para que los procesos sean transparentes y no como en el pasado, cuando una autoridad decía que una persona robó y lo metían a la cárcel. Nosotros queremos hacer las cosas bien y eso significa seguir los procedimientos para que esto sea transparente. Cuando estén concluidos los procedimientos, pues con todo gusto se va a informar”, afirmó.

El anuncio se suma a la denuncia realizada el fin de semana por el presidente Rodrigo Paz, quien reveló un presunto robo de más de $us 15.000 millones durante gobiernos del MAS-IPSP, lo que, según la nueva administración, forma parte de un patrón de irregularidades que ahora están siendo investigadas.

El Ministerio de Economía confirmó que los resultados preliminares de la auditoría serán presentados una vez concluidos los procesos técnicos y legales correspondientes.

Con información de ABI.

