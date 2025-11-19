Diputados no logra acuerdos y ley de las subnacionales pasa a la Comisión de Constitución

A pesar de un prolongado debate, en Diputados no lograron tratar con dispensación de trámite la ley de las elecciones subnacionales 2026 y la remitieron a la Comisión de Constitución, para su tratamiento en un procedimiento regular.

La resolución de tratamiento con dispensación de trámite lo propuso el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Alianza Unidad, para se acelere el tratamiento de esta ley que ya fue aprobada en el Senado.

De los 115 diputados presentes en la sesión, 74 aprobaron la propuesta y 41 la rechazaron. No hubo los dos tercios de voto (77) exigidos para este trámite.

En consecuencia, el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, ordenó la remisión de la norma a la Comisión de Constitución y declaró en cuarto intermedio la sesión hasta el mediodía de este miércoles, esperando que la Comisión acelere el tratamiento de la norma.

En paralelo, el presidente de la Comisión de Constitución, Juan del Granado (Unidad), convocó a sesión de esta instancia para las 09h00 de este miércoles con el fin de realizar el tratamiento del proyecto de ley.

Compuesta por cinco artículos y tres disposiciones finales, la norma regulará las elecciones subnacionales de marzo de 2026 en los departamentos que carecen de estatutos, en municipios que no tienen cartas orgánicas y en las autonomías indígenas que no poseen estatutos.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) urgió la inmediata aprobación de la ley para emitir la convocatoria y realizar las elecciones subnacionales el 22 de marzo.

Si acaso el Legislativo demora más en la sanción de la ley, el TSE advirtió con acortar tiempos en las actividades en el calendario electoral.

Con datos de ABI.

Mira la programación en Red Uno Play