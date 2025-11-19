Las imágenes muestran que las diferencias entre la Alianza Libre y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) están latentes, y los gritos primaron este martes después de que diputados de Alianza Libre plantearan un cuarto intermedio para consensuar posturas.

La diputada de Alianza Libre, Lissa Claros, pedía que en la ley se permita la participación de agrupaciones ciudadanas en trámite o con trámites concluidos.

“El PDC y el oficialismo lo que están queriendo hacer básicamente es coartar el derecho a los nuevos líderes emergentes”, manifestó Claros.

Por su parte, el diputado Rafael López señaló que lo que solicitan es un cuarto intermedio para que su bancada pueda llegar a un consenso.

“Se necesita dos tercios para la dispensación de trámites; lo que la mayoría no tiene son los dos tercios. Nosotros no queremos prorrogar a ningún alcalde”, afirmó López.

Sin embargo, en el PDC rechazaron el cuarto intermedio y señalan que urge la aprobación para que la ley sea promulgada este miércoles; sin embargo, ven que Libre pretende postergar el tratamiento.

“Libre vino con una posición de retrasar esta ley y declarar un cuarto intermedio. Nosotros, desde el PDC, como diputados y con una responsabilidad ante la Patria, no podemos ser baúl y callar”, manifestó el diputado Ricardo Rada.

Por su parte, Comunidad Ciudadana señaló que el tiempo exige el tratamiento de la Ley, por lo que se asumió una votación para dar continuidad a la sesión.

