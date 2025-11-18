TEMAS DE HOY:
Ministerio de Educación anuncia acciones inmediatas para sacar al sistema educativo de “cuidados intensivos”

La ministra anunció la conformación de una agenda conjunta de trabajo para las próximas tres semanas, en la que se abordarán los puntos centrales de la reforma educativa urgente.

Hans Franco

18/11/2025 13:45

Foto: Reunión en el ministerio de Educación
La Paz

La ministra de Educación, Beatriz García, alertó que el sistema educativo del país se encuentra en “cuidados intensivos” debido a graves problemas de corrupción e ineficiencia, y anunció un trabajo inmediato y conjunto con el magisterio para revertir esta crítica situación.

“La educación, el sistema, es como un paciente en cuidados intensivos; tenemos que actuar de manera inmediata en muchas cosas y lo vamos a hacer de manera conjunta”, afirmó la autoridad tras sostener una reunión con la dirigencia del magisterio urbano y rural.

Durante el encuentro, García escuchó de primera mano las preocupaciones, demandas y expectativas de los maestros, con el objetivo de construir soluciones consensuadas que permitan recuperar la salud del sistema educativo. “Hemos visto este Estado tranca. Realmente es un problema serio el nivel de la corrupción y la ineficiencia”, remarcó.

La ministra anunció la conformación de una agenda conjunta de trabajo para las próximas tres semanas, en la que se abordarán los puntos centrales de la reforma educativa urgente.

Entre los compromisos asumidos destacan:

  • Eliminar la burocracia innecesaria que frena la gestión educativa.
  • Desmantelar la red de corrupción identificada en diferentes niveles administrativos.
  • Revisar la Ley 070 para actualizarla a las necesidades actuales del país.
  • Rediseñar de manera urgente el plan curricular para mejorar la calidad educativa.
  • Garantizar un manejo eficiente del presupuesto, priorizando áreas críticas.

García aseguró que todas estas acciones serán desarrolladas de manera coordinada con el magisterio, al que calificó como un actor clave para transformar el sistema.

