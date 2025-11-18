Fiscalía imputa a Juan Carlos Huarachi y solicita seis meses de detención preventiva por presuntos delitos de corrupción

La Fiscalía presentó este martes la imputación formal contra el exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, a quien acusa por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, concusión y uso indebido de influencias, en el marco del denominado caso coimas.

El Ministerio Público solicitó al juez cautelar que Huarachi sea enviado a detención preventiva por un periodo de seis meses, mientras se desarrollan las investigaciones y se recaban los elementos de prueba necesarios para esclarecer los hechos.

Huarachi fue aprehendido el lunes, luego de prestar su declaración informativa ante la Fiscalía, y pasó la noche en celdas policiales, a la espera de su audiencia cautelar. La investigación busca determinar si el exdirigente habría utilizado su cargo para gestionar presuntos beneficios económicos irregulares durante su gestión al frente de la COB.

Según la imputación, el Ministerio Público sostiene que existen indicios suficientes que vinculan al exejecutivo con actos de corrupción relacionados con cobros irregulares a cambio de influencias o decisiones institucionales. Asimismo, la Fiscalía argumenta que existe riesgo de fuga y de obstaculización del proceso, por lo que considera necesaria la detención preventiva.

El caso coimas continúa en etapa preliminar y forma parte de un conjunto de investigaciones abiertas por el Ministerio Público sobre presuntos actos de corrupción en diferentes instituciones del país.

La audiencia cautelar de Huarachi será definida en las próximas horas por la autoridad jurisdiccional competente.

