“Vecinos escucharon los gritos”: Niño de 10 años fue brutalmente golpeado por su padre en El Alto

El terrible hecho se suscitó en un inmueble del Distrito 2 de la ciudad de El Alto, donde vecinos grabaron un video en el que un padre agrede violentamente a su hijo de tan solo 10 años, y procedieron a realizar la denuncia.

El padre no solo golpeó al menor, también procedió a meterlo a un turril con agua. Según refieren, no era la primera vez que el niño sufría agresiones.

“Los vecinos escucharon el llanto y los gritos del niño; posteriormente grabaron un video donde se evidencia la agresión que sufrió este niño, con un objeto y también fue inmerso en un turril con agua”, manifestó el director de Género, Niñez y Atención Integral, Cristhian Chipana.

Según Chipana, el niño presenta marcas en el cuerpo, por lo que fue sometido a la valoración forense y le dieron cuatro días de incapacidad.

En tanto, el informe psicológico refiere que el niño señaló que no es la primera agresión que ejerce el progenitor, no solo en contra de él, sino también en contra de su hermanito de 7 años.

Por el momento se desconoce por qué la madre no se encontraba junto a sus niños y solo estaban al cuidado del progenitor. El sujeto fue aprehendido y, tras una audiencia cautelar, fue enviado de manera preventiva a la cárcel.

Los menores reciben atención psicológica y se encuentran en resguardo de las autoridades.

Mira la programación en Red Uno Play