Video: “Entraron a mi casa, me atacaron con machete” dijo el hombre agredido por barras bravas en Santa Cruz

De acuerdo con el relato del afectado, la agresión ocurrió alrededor de las 20:30, de este domingo 16 de noviembre, en un domicilio ubicado en la Villa 1º de Mayo, en Santa Cruz, cuando varios hombres irrumpieron violentamente en su domicilio, destrozando ventanas y la puerta principal antes de ingresar armados.

“Al parecer eran de la barra de Blooming. Entraron a mi casa, destrozaron los vidrios y entraron con machete, con arma y revólver. Me amenazaron; no me percaté del ataque ni de la herida porque estaba defendiendo a mi familia”, declaró el hombre, aún conmocionado por lo sucedido.

Los agresores aprovecharon el caos para llevarse distintos objetos de valor, entre ellos el celular que era proporcionado por la empresa donde trabaja.

“Se llevaron varias cosas, se llevaron mis cómodas, mi celular que estaba en mi cómoda y que uso para mi trabajo. Yo y mi madre fuimos los afectados; a ella la tuvieron que llevar en ambulancia”, añadió.

El hecho ocurrió mientras los vecinos disfrutaban de una noche aparentemente normal. Sin embargo, el hombre teme que los atacantes regresen.

“Era como las 20:30, los niños estaban jugando en la plaza. El barrio siempre ha sido tranquilo. Con lo que pasó tengo miedo a que vuelvan y tomen represalias. Ese es el problema, tengo miedo y lo que quiero es asegurar a mi familia”, afirmó.

Vecinos piden acción inmediata de las autoridades Los vecinos del barrio aseguran que estos grupos de hinchas han intentado convertir la zona en un punto de dominio.

“Pedimos que las autoridades tomen cartas en el asunto. Aquí vienen y hacen lo que quieren los de la barra. Quieren cruzar este barrio; era tranquilo hasta que ellos intentaron posicionarse aquí”, denunció un vecino.

Exigen mayor patrullaje y respuestas urgentes de las autoridades para evitar que hechos como este vuelvan a repetirse.

