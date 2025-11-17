TEMAS DE HOY:
ataque con machete cámaras atropello pareja incendio plan 3.000

16ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¡Terrible! Hombre es agredido violentamente con machete dentro de su casa en Villa 1º de Mayo, Santa Cruz

Según la denuncia, el hombre fue brutalmente agredido con un machete luego de que un grupo de personas, presuntamente integrantes de barras bravas ingresarán a su domicilio. El hecho causa alarma y preocupación en los vecinos.

Red Uno de Bolivia

Foto: Red Uno
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Vecinos denunciaron una grave agresión con machete, en contra de un hombre ocasionado por supuestos hinchas del club Blooming.

Según refieren el ataque se dio después de que el grupo de presuntos hinchas ingresaran de forma violenta a su domicilio ubicado en el barrio 6 de Febrero, de la zona Villa 1ro de Mayo, en Santa Cruz.

La víctima relató que los agresores irrumpieron en la vivienda con la intención de robar, logrando llevarse diversos objetos de valor. Durante el hecho, también destrozaron ventanas y la puerta principal del inmueble.

“Al parecer eran de la barra de Blooming. Entraron a mi casa, destrozaron los vidrios y entraron con machete, con arma y revólver. Me amenazaron; no me percaté del ataque ni de la herida porque estaba defendiendo a mi familia”, manifestó el hombre, víctima de la agresión.

El afectado, que resultó con heridas producto del ataque, pidió a la Policía que le brinde seguridad y garantías para su familia, y para el barrio ante el temor de que los responsables puedan regresar.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD