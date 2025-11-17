¡Terrible! Hombre es agredido violentamente con machete dentro de su casa en Villa 1º de Mayo, Santa Cruz

Vecinos denunciaron una grave agresión con machete, en contra de un hombre ocasionado por supuestos hinchas del club Blooming.

Según refieren el ataque se dio después de que el grupo de presuntos hinchas ingresaran de forma violenta a su domicilio ubicado en el barrio 6 de Febrero, de la zona Villa 1ro de Mayo, en Santa Cruz.

La víctima relató que los agresores irrumpieron en la vivienda con la intención de robar, logrando llevarse diversos objetos de valor. Durante el hecho, también destrozaron ventanas y la puerta principal del inmueble.

“Al parecer eran de la barra de Blooming. Entraron a mi casa, destrozaron los vidrios y entraron con machete, con arma y revólver. Me amenazaron; no me percaté del ataque ni de la herida porque estaba defendiendo a mi familia”, manifestó el hombre, víctima de la agresión.

El afectado, que resultó con heridas producto del ataque, pidió a la Policía que le brinde seguridad y garantías para su familia, y para el barrio ante el temor de que los responsables puedan regresar.

