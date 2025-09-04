Hombre con un machete ataca a un policía tras desatar pánico en un supermercado

La Policía de Estados Unidos hizo públicas las imágenes captadas por la cámara corporal de uno de sus agentes durante un caótico incidente en un supermercado. El video muestra a un hombre con un machete sembrando el pánico entre los clientes y atacando a un oficial que intentaba detenerlo.

El incidente ocurrió el pasado sábado, cuando múltiples llamadas de emergencia alertaron a las autoridades sobre la presencia de un hombre armado con un machete dentro de una tienda Walmart, provocando que los compradores huyeran despavoridos.

Los agentes lograron identificar al sospechoso, Lawrence Fountain, de 33 años, que se encontraba empujando un carrito de mercado cerca de la salida. Al ser confrontado por la policía, Fountain tomó el arma y la blandió de manera violenta contra uno de los oficiales, hiriéndolo en el antebrazo.

Tras un breve forcejeo, los agentes lograron neutralizar a Fountain y desarmarlo. El atacante fue puesto bajo custodia y, aunque sufrió heridas menores, fue atendido y luego trasladado a la cárcel. El oficial herido fue hospitalizado y se recupera de la laceración.

La Policía elogió la rápida respuesta de sus oficiales, destacando que su intervención evitó que la situación escalara y causara mayores daños. Fountain ahora enfrenta varios cargos, incluyendo agresión agravada a un agente de la ley, resistencia al arresto con violencia y alteración del orden público.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play