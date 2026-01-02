El “Noé” africano cae preso: prometió arcas, pidió donaciones y no llegó el diluvio mundial

Evans Eshun, conocido como Ebo Noah, el autoproclamado profeta que anunció un diluvio universal para el 25 de diciembre, fue detenido por la Policía de Ghana luego de meses de predicciones apocalípticas, recaudación de dinero y una intensa campaña en redes sociales.

Durante casi once meses, el hombre aseguró haber recibido un mandato divino para construir entre ocho y diez “arcas modernas”, supuestamente diseñadas para albergar a miles de personas y animales, en una recreación contemporánea del relato bíblico.

Con una imagen cuidadosamente construida —túnica austera, barba descuidada y pies descalzos— Ebo Noah se volvió viral y logró captar la atención de miles de seguidores. En TikTok superó el millón de seguidores, mientras que en Instagram y YouTube acumuló millones de visualizaciones, amplificando su mensaje de catástrofe inminente.

El diluvio nunca llegó

Cuando el 25 de diciembre pasó sin señales del anunciado fin del mundo, el “Noé” africano explicó el fracaso de su profecía asegurando que Dios había otorgado una “prórroga divina” a la humanidad.

Sin embargo, las autoridades ghanesas intervinieron tras denuncias por presunta estafa y manipulación, ya que el líder religioso habría reunido donaciones económicas para financiar las arcas y otros proyectos vinculados a su predicación.

Actualmente, Ebo Noah se encuentra bajo custodia policial mientras se investiga el destino de los fondos recaudados y el alcance del engaño, en un caso que vuelve a poner en debate el impacto de las falsas profecías virales y el uso de redes sociales para captar seguidores y dinero.

Mira la programación en Red Uno Play