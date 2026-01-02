Quisieron robarle el auto, pero el marido reaccionó y los hizo huir a golpes (Video)

Un violento intento de robo ocurrió la noche de este martes en la ciudad de Mar del Plata, cuando dos motochorros intentaron asaltar a una mujer para robarle el auto, pero fueron sorprendidos por la reacción de su pareja, que logró frustrar el delito a golpes.

El hecho se registró cerca de las 21:30, en una vivienda ubicada sobre la calle Casildo Villar, entre Magallanes y Ayolas, en el barrio Peralta Ramos Oeste, y quedó completamente registrado por una cámara de seguridad con audio instalada en la vereda de enfrente.

Según se observa en el video, la mujer llegó a su casa y estacionó el vehículo frente al garaje. Cuando descendió para abrir el portón, fue interceptada por los delincuentes. Uno de ellos permaneció en la motocicleta, mientras el otro bajó, le arrebató las llaves y se subió al auto con la intención de llevárselo.

En medio de los gritos desesperados de la conductora, su pareja —que se encontraba dentro de la vivienda— salió rápidamente al escuchar el alboroto. Apenas se abrió el portón, el hombre enfrentó al ladrón, lo sacó del auto a trompadas y lo obligó a escapar junto a su cómplice, que lo aguardaba en la moto.

Los gritos, el ladrido de los perros y la activación de la alarma alertaron a los vecinos, varios de los cuales salieron a la calle tras el fallido asalto.

Según informó el portal local 0223, la hija del matrimonio, una niña de 10 años, presenció toda la secuencia desde la puerta de la casa. “Estaba en shock, no paraba de llorar”, relató un vecino.

A pesar del momento de extrema tensión, los delincuentes no lograron concretar el robo y la familia resultó ilesa. Vecinos del barrio aseguraron que los robos bajo esta modalidad son frecuentes en la zona, lo que genera creciente preocupación por la inseguridad.

