“Necesito enterrar a mis hijas en mi país": Madre de las cuatro niñas fallecidas en Chile pide ayuda para repatriar los cuerpos

Este 1 de enero, se conoció la desgarradora historia de cuatro niñas bolivianas que fallecieron en un voraz incendio en la Región Metropolitana de Chile, mientras celebraban las fiestas de fin de año en familia.

“Estábamos compartiendo y escuchamos al perro ladrar. Salimos y vimos que la casa de atrás se quemaba. Primero escuchamos fuegos artificiales y luego como una explosión de gas (...) Evacuamos a niños y los vecinos ayudamos”, dijo a Meganoticias una testigo del hecho que vive en las cercanías del lugar de los hechos.

Con la esperanza de una mejor vida

"Me vine a este país para poder salir adelante, para curarme de la enfermedad que tenía. Me lograron curar, me lograron operar y luego me vine y estuvo aquí con mis hijas", dijo Lidia Zepita, la madre de las cuatro niñas.

La madre, consternada por el dolor de perder a sus cuatro hijas, pidió ayuda para repatriar el cuerpo de las menores hasta La Paz, Bolivia.

"Perdí a mis cuatro hijas; lo que pido, por favor, a la gobernación de Bolivia es que me ayude a llevarme a mis hijas hasta La Paz (...) quiero llevarme yo a mis hijas para que me las entierren ahí", señaló con desesperación.

Mira la programación en Red Uno Play