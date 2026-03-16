Influencer colapsa durante un live y muere minutos después en China

Una influencer china murió mientras realizaba una transmisión en vivo, en un hecho que conmocionó a miles de seguidores y reavivó el debate sobre el desgaste físico que implica la industria del streaming.

La creadora de contenido Wang Yefei, conocida en redes sociales como “Hermana Wang Zha”, falleció el 9 de marzo a los 39 años mientras realizaba un directo en la provincia de Shanxi Province, China.

Durante la transmisión, la influencer manifestó que no se sentía bien. En las imágenes se la observa llevándose las manos a la cabeza y mostrando signos evidentes de dolor, lo que alertó a las personas que la acompañaban.

Segundos después, se desplomó frente a la cámara, mientras miles de usuarios seguían el live.

Su equipo logró trasladarla de inmediato a un centro médico, pero once minutos después de recibir atención de urgencia perdió la vida.

Quién era la influencer

Wang Yefei era madre de una niña de cuatro años y contaba con una comunidad de más de 130 mil seguidores. Se hizo conocida en redes sociales gracias a sus transmisiones en vivo, donde promocionaba y vendía ropa.

Según el medio VNExpress International, la creadora de contenido realizaba transmisiones extremadamente largas, que podían durar entre siete y diez horas diarias, lo que le provocaba frecuentes dolores de cabeza.

El día de su muerte llevaba poco más de 30 minutos transmitiendo cuando su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. En medio del directo, gritó pidiendo ayuda y solicitó que llamaran a emergencias.

Las impactantes imágenes se viralizaron rápidamente en la red social china Weibo, donde miles de usuarios siguieron el dramático momento.

Una causa médica letal

De acuerdo con los reportes médicos, la causa de muerte fue Brainstem hemorrhage, un tipo de Stroke extremadamente grave.

Esta afección tiene una tasa de mortalidad superior al 70% y, en caso de sobrevivir, muchas personas pueden quedar con graves secuelas o pérdida de independencia funcional.

Un debate que vuelve a surgir

El caso no sería aislado. Medios chinos recordaron que en octubre pasado la streamer Yunnan Akui, de 32 años, también murió por la misma causa mientras realizaba una transmisión en vivo.

Ambos casos han reabierto el debate sobre el impacto que pueden tener las largas jornadas frente a la cámara dentro de la industria del streaming en China.

Muchos creadores de contenido dependen económicamente de las transmisiones en vivo y, para mantenerse relevantes en plataformas digitales, realizan maratónicas sesiones de varias horas, lo que puede derivar en agotamiento extremo y graves problemas de salud.

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