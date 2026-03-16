Red Uno revela cómo luce el estadio del partido Bolivia Vs Surinam

A pocos días del decisivo duelo de la selección boliviana frente a Surinam, la cadena Red Uno ya se encuentra en México y mostró cómo luce el estadio donde la Verde disputará su primer partido del repechaje rumbo al Mundial 2026.

Foto: Red Uno de Bolivia.

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El escenario es el Estadio BBVA, conocido como el “Gigante de Acero”, ubicado en Monterrey. El recinto destaca por su moderna infraestructura, su césped en perfectas condiciones y una arquitectura de última generación que lo convierte en uno de los estadios más modernos de la región.

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El estadio tiene capacidad para aproximadamente 45 mil espectadores y cumple con todas las exigencias establecidas por la FIFA para albergar grandes eventos internacionales. Además, cuenta con numerosos palcos y una estructura diseñada para espectáculos deportivos de alto nivel.

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Red Uno llegó con una avanzada a territorio mexicano para seguir de cerca el recorrido de la selección boliviana. El medio acompaña la previa del compromiso que la Verde disputará el 26 de marzo ante Surinam en busca de avanzar en el repechaje.

Si Bolivia logra superar a Surinam, disputará la final de esta fase contra el ganador del cruce entre Irak y su rival correspondiente, en un partido que definirá la continuidad del equipo en la lucha por un cupo mundialista.

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