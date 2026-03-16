Villegas: “Nos vamos tranquilos” rumbo a la repesca mundialista

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El seleccionador de Bolivia, Oscar Villegas, afirmó que su equipo viajará a la repesca mundialista con tranquilidad luego de la victoria por 3-0 ante Trinidad y Tobago, en el último amistoso de preparación ante su público.
"Nos vamos con buenas sensaciones y nos vamos tranquilos", agregó.
El director técnico también destacó el desempeño del paraguayo-boliviano Juan Godoy, que aportó con un gol y una asistencia, además de la función del capitán y defensor Luis Haquín y del extremo Fernando Nava, que se mostraron como alternativas en ataque.
"Tenemos una sensación positiva y buena de que vamos a hacer un gran repechaje y, Dios mediante, estar en el Mundial", señaló.
La Verde partió el lunes en la madrugada, a las 2:00 hora local (6:00 GMT), rumbo a Monterrey, en México, que será la sede del torneo clasificatorio de la Copa del Mundo de la FIFA.
Allí se sumarán a la concentración unos 10 futbolistas que juegan en el exterior y que forman parte de la estructura de la Verde.
Bolivia buscará inscribir su nombre en un Mundial después de 32 años.
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