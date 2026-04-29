Buenas noticias para el fútbol cruceño: arrancó la Liga Sporting Finesse

Buenas noticias para el fútbol cruceño, ya que anoche inició oficialmente la Liga Sporting Finesse, un torneo que reúne a 30 equipos de 7 clubes y que tiene como objetivo brindar mayor competencia a las divisiones menores, previo al arranque del campeonato de la Asociación Cruceña de Fútbol.

Sporting Santa Cruz realizó el lanzamiento del certamen, que contará con distintas categorías formativas. El gerente general del club, Rodrigo Marion, destacó la importancia de esta iniciativa para el desarrollo del fútbol base.

“Es un hito importante para nosotros como club poder ser la casa de este torneo de 12 semanas que estamos organizando junto a instituciones importantes de Santa Cruz”, señaló. Además, explicó que participarán las categorías Sub-9, Sub-10 y Sub-11 en varones, mientras que en damas competirán las Sub-14 y Sub-16.

Los encuentros se disputarán entre semana, en horarios de 19:00 a 20:30, con el objetivo de no interferir en los torneos oficiales y permitir que los jugadores sumen mayor ritmo competitivo. Asimismo, se busca generar un espacio familiar donde padres, hermanos y aficionados puedan acompañar a los jóvenes talentos.

El torneo se desarrolla en la zona de Villa Fraterna, entre el séptimo y octavo anillo de la avenida Piraí, y marca el inicio de una competencia que apunta a convertirse en una vitrina importante para niños y adolescentes apasionados por el fútbol.

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