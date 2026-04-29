Un video que circula en redes sociales se volvió viral en las últimas horas al mostrar a una madre obligando a su hijo de 14 años a destruir su consola PlayStation 5 como castigo por presuntamente maltratar al gato de la familia.

En las imágenes, se observa al menor lanzando repetidamente la consola contra el suelo, mientras llora y sigue las instrucciones de su madre. Según se escucha en la grabación, la mujer le exige que golpee el dispositivo ocho veces, replicando —según afirma— la forma en la que el adolescente habría tratado al animal.

“Este es tu castigo. Ahora recoge todo y tírala a la basura”, se escucha decir a la madre en el video.

La escena ha generado una ola de reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios consideran que se trata de una lección contundente contra el maltrato animal, otros cuestionan si la medida resulta excesiva y si existen formas más adecuadas de educar sin recurrir a este tipo de sanciones.

El caso reabre el debate sobre los límites del castigo en la crianza y la importancia de fomentar el respeto hacia los animales desde edades tempranas.

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