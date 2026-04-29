TEMAS DE HOY:
secuestro Parricidio en Montero atraco violento

25ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

Niño rompe su consola como castigo por agredir a su gato

El video, que muestra al menor rompiendo su consola entre lágrimas, ha generado un intenso debate en redes sobre los límites del castigo y la educación.

Red Uno de Bolivia

29/04/2026 15:36

Niño rompe su consola como castigo por agredir a su gato. Imagen captura.
Mundo

Escuchar esta nota

Un video que circula en redes sociales se volvió viral en las últimas horas al mostrar a una madre obligando a su hijo de 14 años a destruir su consola PlayStation 5 como castigo por presuntamente maltratar al gato de la familia.

En las imágenes, se observa al menor lanzando repetidamente la consola contra el suelo, mientras llora y sigue las instrucciones de su madre. Según se escucha en la grabación, la mujer le exige que golpee el dispositivo ocho veces, replicando —según afirma— la forma en la que el adolescente habría tratado al animal.

“Este es tu castigo. Ahora recoge todo y tírala a la basura”, se escucha decir a la madre en el video.

La escena ha generado una ola de reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios consideran que se trata de una lección contundente contra el maltrato animal, otros cuestionan si la medida resulta excesiva y si existen formas más adecuadas de educar sin recurrir a este tipo de sanciones.

El caso reabre el debate sobre los límites del castigo en la crianza y la importancia de fomentar el respeto hacia los animales desde edades tempranas.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:55

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:55

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD