“Si no te gusta, te pago”: el reto viral de Luis Vega que conquista Chile

El cantante boliviano Luis Vega está captando miradas en Chile con una propuesta poco común: llevar su música a las calles y someterla al veredicto inmediato del público.

En plena vía pública, se acerca a transeúntes y les lanza un reto tan simple como llamativo:

“Si no te gusta mi canción, te pago 20 mil pesos; pero si te gusta, me sigues en mis redes sociales”.

La reacción no tarda en llegar. Entre risas, sorpresa y curiosidad, las personas aceptan el desafío y terminan aplaudiendo tras escuchar sus interpretaciones.

Entre los temas que presenta destacan “La Foto” y “Filtro”, cuyas reacciones han sido compartidas en sus redes sociales, acumulando miles de reproducciones y comentarios positivos.

Gira en marcha

Luis Vega se encuentra en Chile como parte de su primera gira internacional, que comenzó el 30 de abril en Calama. El recorrido continúa el 1 de mayo en Antofagasta, seguirá el 2 de mayo en Santiago y cerrará el 3 de mayo en Iquique.

Con esta estrategia fresca, cercana y cargada de confianza, el artista no solo promociona su música, sino que también genera una conexión directa con el público, convirtiendo cada encuentro en una experiencia inesperada.

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