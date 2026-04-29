Contraloría recuerda que autoridades salientes no pueden abandonar el país

Tras las elecciones subnacionales de 2026, la medida busca asegurar una transición transparente, evitar fugas y garantizar la rendición de cuentas de quienes dejan el poder.
29/04/2026 14:20
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Luego de las elecciones subnacionales en Bolivia, la Contraloría General del Estado (CGE) recordó que las autoridades departamentales y municipales salientes —gobernadores, alcaldes, concejales y asambleístas— deberán permanecer en el país durante seis meses tras el cese de sus funciones.
La disposición apunta a blindar el proceso de transición, asegurando la entrega ordenada de documentación y la rendición de cuentas sobre la gestión financiera y administrativa.
Claves de la medida
Las nuevas autoridades subnacionales fueron elegidas el 19 de abril de 2026, fecha que activa de forma inmediata esta restricción para quienes dejan sus cargos.
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