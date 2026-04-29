Contraloría recuerda que autoridades salientes no pueden abandonar el país

Luego de las elecciones subnacionales en Bolivia, la Contraloría General del Estado (CGE) recordó que las autoridades departamentales y municipales salientes —gobernadores, alcaldes, concejales y asambleístas— deberán permanecer en el país durante seis meses tras el cese de sus funciones.

La disposición apunta a blindar el proceso de transición, asegurando la entrega ordenada de documentación y la rendición de cuentas sobre la gestión financiera y administrativa.

Claves de la medida

Duración: Seis meses de permanencia obligatoria en territorio boliviano tras dejar el cargo.

Seis meses de permanencia obligatoria en territorio boliviano tras dejar el cargo. Base legal: La restricción se sustenta en la Ley 1352 de Permanencia Obligatoria, conocida como “ley de arraigo”, modificada por la Ley 1709, que amplió el plazo de tres a seis meses.

La restricción se sustenta en la Ley 1352 de Permanencia Obligatoria, conocida como “ley de arraigo”, modificada por la Ley 1709, que amplió el plazo de tres a seis meses. Objetivo: Evitar que exautoridades eludan procesos administrativos, civiles o penales vinculados a su gestión.

Evitar que exautoridades eludan procesos administrativos, civiles o penales vinculados a su gestión. Control: La CGE coordina con la Dirección General de Migración para impedir la salida del país de los exfuncionarios alcanzados por la norma.

Las nuevas autoridades subnacionales fueron elegidas el 19 de abril de 2026, fecha que activa de forma inmediata esta restricción para quienes dejan sus cargos.

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