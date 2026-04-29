Bolivia y Perú firman acuerdo para ampliar vuelos sin restricciones

Bolivia y Perú dieron un paso clave hacia la integración regional al firmar un memorándum de entendimiento que amplía significativamente los derechos de tráfico aéreo entre ambos países, en línea con una política de cielos abiertos.

El acuerdo fue suscrito por los directores de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Bolivia, José Fanola, y de la Dirección General de Aeronáutica Civil del Perú, Paola Marín, en el marco de la normativa de la Comunidad Andina.

Más vuelos, menos restricciones

Según el Ministerio de Obras Públicas, el memorándum permitirá a las aerolíneas operar sin restricciones de rutas, frecuencias ni capacidad, lo que marca un hito en la relación aerocomercial entre ambos países.

Esto abre la puerta a una mayor conectividad, con más opciones de vuelos y mejores condiciones para pasajeros y empresas.

Beneficios para la región

El acuerdo también permitirá:

Mayor competencia entre aerolíneas

Impulso al turismo y al comercio bilateral

Desarrollo logístico y económico

Conexión con terceros mercados internacionales

Además, incorpora herramientas modernas como la múltiple designación de aerolíneas, el código compartido y mayor flexibilidad operativa.

Hacia un hub regional

Desde el Gobierno se destacó que esta medida forma parte de una política orientada a posicionar al país como un centro estratégico de integración aérea en la región.

En esa línea, se busca ampliar los derechos aerocomerciales hasta la sexta libertad para pasajeros y la séptima para carga, lo que permitiría a las aerolíneas operar rutas más amplias y eficientes.

El director de la DGAC de Bolivia ratificó el compromiso de avanzar en la apertura del mercado aéreo, garantizando al mismo tiempo altos estándares de seguridad y cumplimiento de la normativa vigente.

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