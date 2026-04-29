Un accidente de tránsito se registró la mañana de este miércoles 29 de abril en el municipio de Bermejo, departamento de Tarija, luego de que un bus de transporte interdepartamental sufriera un vuelco en el kilómetro 19 de la carretera Tarija–Bermejo, en el sector de Naranjo Dulce.

De acuerdo con reportes preliminares, el motorizado —perteneciente a la empresa AIRSUR BUS— terminó volcado a un costado de la vía, con las llantas hacia arriba dentro de una cuneta.

Las imágenes del lugar muestran que el bus también impactó contra un poste de energía eléctrica, el cual quedó inclinado, con cables tendidos sobre la estructura del vehículo, generando un riesgo adicional para pasajeros y rescatistas.

En la zona se reporta presencia de neblina y terreno húmedo, condiciones que podrían haber influido en el hecho y que complican las labores de auxilio.

Tras el accidente, se activó un operativo de emergencia con la movilización de ambulancias y efectivos de la Unidad Operativa de Tránsito, quienes se dirigen al lugar para brindar asistencia.

Hasta el momento, no existe un informe oficial sobre la cantidad de personas afectadas, ni se ha confirmado si hay heridos o víctimas fatales. Tampoco se han establecido las causas del accidente.

La información se encuentra en desarrollo y será ampliada conforme se conozcan datos oficiales desde el lugar del hecho.

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