Murió Roger Sweet, el creador de He-Man y leyenda del mundo de los juguetes

El mundo del entretenimiento y la cultura pop despide a Roger Sweet, el diseñador que dio vida a He-Man, uno de los héroes más emblemáticos de los años 80. Falleció a los 91 años tras atravesar una enfermedad neurodegenerativa.

La noticia generó repercusión entre fanáticos de distintas generaciones que crecieron con el universo de He-Man and the Masters of the Universe, una franquicia que trascendió el tiempo y se convirtió en un fenómeno global.

Sweet fue una figura clave dentro de Mattel durante las décadas del 70 y 80, donde se desempeñó como diseñador principal en el área de proyectos preliminares. En ese entonces, la compañía buscaba desarrollar una línea propia que pudiera competir en el mercado, tras haber dejado pasar la oportunidad de producir juguetes de Star Wars, que luego se convertirían en un éxito mundial.

Fue en ese contexto que Sweet dio con una idea que cambiaría la industria: tomó una figura existente, la modificó con una postura de combate y reforzó su musculatura con arcilla. Así nació el concepto de He-Man, un personaje que convenció a los ejecutivos y abrió una nueva era en el diseño de juguetes.

El lanzamiento oficial llegó en 1982 y el impacto fue inmediato. Un año después, el universo se expandió con la serie animada, que superó los 100 episodios y presentó al príncipe Adam, quien se transformaba en el poderoso guerrero al alzar su espada y proclamar la frase que quedó grabada en la memoria colectiva: “¡Por el poder de Grayskull, tengo el poder!”.

La franquicia generó ventas millonarias y se consolidó como un ícono cultural que atravesó generaciones. Hoy, más de cuatro décadas después, su legado sigue vigente.

De hecho, el universo de Masters of the Universe prepara una nueva película que llegará a los cines en junio, con un elenco que incluye a Nicholas Galitzine, Camila Mendes, Jared Leto, Alison Brie e Idris Elba.

La historia de Roger Sweet queda ligada para siempre a uno de los personajes más reconocidos del entretenimiento. Su legado no solo vive en figuras y pantallas, sino en la imaginación de millones que crecieron creyendo que, con una espada en alto, todo era posible.

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