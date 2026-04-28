Chile apunta a la salida voluntaria de migrantes irregulares: así funcionará el plan

El Gobierno chileno anunció que trabaja en un nuevo procedimiento administrativo que permita facilitar la salida voluntaria de migrantes en situación irregular, en el marco de una estrategia para ordenar el sistema migratorio.

El director nacional del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum, explicó que la iniciativa busca ofrecer una alternativa a quienes deseen abandonar el país sin enfrentar sanciones que les impidan regresar en el futuro.

“No tenemos 300 mil órdenes de expulsión. Tenemos 46.000 que nos dejó el Gobierno anterior. Estamos haciendo un análisis de cada una, porque muchas de esas personas ya salieron del país”, señaló en entrevista con Radio Agricultura.

Según detalló, el foco del Ejecutivo estará en priorizar la expulsión de personas con antecedentes judiciales, mientras que para el resto se promoverá la salida voluntaria.

“La agenda es que las personas puedan salir voluntariamente y, si quieren, puedan reingresar al país cumpliendo los requisitos”, afirmó.

Sauerbaum también destacó el aporte de la migración regular y subrayó que la medida apunta a ordenar los procesos sin afectar a quienes cumplen la normativa.

“Valoramos a los inmigrantes que hacen las cosas bien, que vienen a formar familia o emprender. Por eso queremos que quienes estén en situación irregular puedan salir y, si así lo desean, volver de manera regular”, agregó.

¿Cómo funcionará el proceso?

El director explicó que se trata de un mecanismo administrativo que aún debe ser formalizado mediante un documento que será presentado al Presidente.

“Ese documento se lo vamos a proponer. Si le parece la figura legal, podremos avanzar con esta opción y plantear medidas concretas”, indicó.

El procedimiento buscará resolver situaciones como multas por vencimiento de visa o sanciones por reingresos irregulares, que hoy dificultan la salida o un eventual retorno legal.

En ese sentido, la autoridad señaló que quienes opten por este mecanismo deberán salir del país y realizar los trámites correspondientes desde su lugar de origen, a través de consulados y con la documentación requerida.

La iniciativa se enmarca en un contexto de mayor fiscalización y control migratorio, con el objetivo de regularizar la situación de miles de personas y reforzar el orden en las fronteras chilenas.

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