Venden carne de burro en Argentina y se agota en dos días

Una carnicería en la Patagonia argentina sorprendió al mercado al ofrecer carne de burro como alternativa para el asado. En apenas dos días, los 500 kilos disponibles se agotaron, impulsados principalmente por su precio, considerablemente más bajo que el de la carne vacuna.

La iniciativa, denominada “Burros Patagones”, surge en medio de un contexto de fuerte aumento en los precios de los alimentos en Argentina, donde la carne de res se incrementó alrededor de un 70 % en el último año.

Precio bajo, alta demanda

Mientras el kilo de carne vacuna supera los 13.000 a 15.000 pesos argentinos, la carne de burro se comercializó a 7.500 pesos, convirtiéndose en una opción más accesible para los consumidores.

Quienes la probaron señalaron que su sabor es más dulce y que presenta menor contenido graso. Sin embargo, el principal motivo de compra fue económico: encontrar una alternativa frente al encarecimiento de productos básicos.

Permiso especial y vacío legal

La comercialización se realizó con un permiso provisional otorgado en la provincia de Chubut, debido a que el consumo de carne de burro no está regulado a nivel nacional.

El proceso fue supervisado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria para garantizar condiciones sanitarias. Aun así, se trata de una prueba piloto y no de una autorización definitiva.

Un reflejo de la crisis

El caso ha generado debate sobre los hábitos alimentarios en el país. En un escenario de inflación sostenida, cada vez más personas optan por alternativas que antes resultaban poco comunes.

Por ahora, la venta de carne de burro se mantiene como un hecho aislado en la Patagonia, pero evidencia cómo la presión económica puede transformar incluso las tradiciones más arraigadas en la mesa argentina.

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