Una mujer habría asesinado a su pareja y a sus dos hijos días después de dar a luz

Una tragedia familiar sacudió a la comunidad de North Hills, en el Valle de San Fernando, luego de que la Policía de Los Ángeles encontrara a cuatro integrantes de una familia sin vida dentro de una vivienda.

Entre las víctimas se encuentra una bebé de apenas seis días de nacida, además de un niño de dos años y un hombre de 31 años.

El hallazgo se produjo la noche del miércoles, cerca de las 19:50, en una casa ubicada en la cuadra 16000 de Londelius Street, después de que las autoridades recibieran una llamada de emergencia.

Al ingresar al domicilio, los agentes encontraron una escena devastadora: dos adultos y dos menores sin vida, todos con heridas de arma de fuego.

De acuerdo con medios locales, las pruebas recogidas en el lugar apuntan a que la madre habría disparado contra su pareja y sus dos hijos antes de quitarse la vida. La investigación quedó a cargo de la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles.

Las víctimas fueron identificadas como Ella Basmajian, de seis días; Alec Basmajian, de dos años; y Khajag Basmajian, de 31 años. La identidad de la mujer no fue revelada inicialmente hasta completar la notificación a sus familiares.

El capitán Mike Bland, de la Policía local, confirmó que no existen sospechosos prófugos y señaló que todo apunta a un presunto asesinato seguido de suicidio.

“Es una tragedia absoluta”, lamentó la autoridad.

La conmoción se apoderó del vecindario. Una residente relató que vio llegar a familiares corriendo y llorando, mientras la Policía ingresaba a la vivienda.

Con información de TN.

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