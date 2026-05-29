FBI alerta por estafas digitales vinculadas al Mundial 2026

La expectativa por el Mundial 2026 no solo mueve a los fanáticos del fútbol, también está siendo aprovechada por ciberdelincuentes que buscan engañar a usuarios mediante páginas falsas, ofertas fraudulentas y esquemas de suplantación de identidad.

El FBI emitió una alerta ante el aumento de intentos de fraude vinculados al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, advirtiendo que los delincuentes están utilizando el interés global por la Copa del Mundo para robar información personal, datos financieros y dinero.

De acuerdo con el organismo estadounidense, la mayoría de los casos detectados están relacionados con phishing, una modalidad de estafa digital en la que los criminales crean sitios web falsos o envían enlaces engañosos para hacer creer a las víctimas que están ingresando a una plataforma oficial.

En esta ocasión, los ciberdelincuentes estarían suplantando la identidad de la FIFA mediante dominios similares al sitio oficial, con pequeñas variaciones diseñadas para confundir a los usuarios.

Entre los engaños más frecuentes se encuentran supuestas ventas de entradas, paquetes turísticos, accesos exclusivos, promociones y formularios para participar en actividades relacionadas con el Mundial.

Una vez que las personas ingresan a estas páginas falsas, pueden quedar expuestas a formularios maliciosos que solicitan nombres, correos electrónicos, números telefónicos, direcciones, datos bancarios y credenciales de acceso.

El FBI recordó que los grandes eventos deportivos suelen convertirse en terreno fértil para este tipo de estafas, debido a la alta demanda de información, entradas y servicios turísticos.

Por ello, el organismo recomendó a los usuarios extremar precauciones al navegar por internet, especialmente si reciben enlaces por mensajes directos, redes sociales, correos electrónicos o anuncios patrocinados.

Entre las principales recomendaciones está ingresar manualmente al sitio oficial fifa.com desde el navegador, evitar acceder mediante enlaces sospechosos y verificar que la dirección web termine correctamente en .com.

También se aconseja desconfiar de ofertas demasiado atractivas, promociones de último minuto o páginas que soliciten datos confidenciales sin una verificación clara de autenticidad.

El FBI pidió evitar los anuncios patrocinados en buscadores cuando se trate de compras sensibles, como entradas o paquetes turísticos, ya que algunos sitios fraudulentos pueden aparecer entre los primeros resultados.

Además, recomendó no compartir información bancaria ni datos personales en páginas no verificadas y reportar cualquier intento de fraude a las autoridades correspondientes.

La alerta llega en medio de una creciente actividad digital relacionada con el Mundial 2026, donde distintas plataformas y aplicaciones ya comienzan a lanzar funciones especiales para seguir el torneo.

Sin embargo, las autoridades recuerdan que, así como crece la emoción por la Copa del Mundo, también aumentan los riesgos en internet.

La recomendación principal es clara: antes de comprar, registrarse o entregar datos, verificar siempre que se trate de canales oficiales.

En la previa del Mundial, la pasión por el fútbol puede ser enorme, pero la precaución digital será clave para evitar caer en manos de estafadores.

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